Степанакерт, , 09:41 — REGNUM Памятную акцию «История семьи — история Победы» инициировали военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Она посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 6 апреля в Минобороны России.

Акцию начали у памятника ста четырём воинам, которые были выходцами из села Ханабад в Аскеранском районе Нагорного Карабаха и погибли на фронте в 1941—1945 годах. Впредь, отметили в ведомстве, миротворцы будут регулярно проводить уроки мужества, встречаться со школьниками и студентами и рассказывать им о подвигах советских воинов в Великой Отечественной войне.

Кроме того, миротворцы и власти Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов инициировали работы по благоустройству памятников и монументов карабахским воинам, погибшим в годы войны.

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