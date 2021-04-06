Владивосток, , 09:38 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о необходимости реформировать систему управления образованием в муниципалитетах — руководители этой сферы должны находиться исключительно в подчинении глав территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Мы должны организовать работу родительских комитетов и контроль за качеством питания школьников ежедневно, не раз в месяц. Тогда будет результат. А если вы поставили на руководителя районного образования, на которое направляете 50−60% бюджета, человека неосведомленного, а сверху над ним еще и заместителя — о какой эффективной работе вообще можно говорить? Вы не понимаете, что в школах происходит, потому что эту ступень отодвинули от себя на целого заместителя. У меня руководители ключевых направлений объединяют в себе и министра, и заместителя председателя правительства. Эта практика должна стать обязательной для всех территорий, если хотите, чтобы в ваших школах был порядок, а вы знали, что и как нужно делать для его поддержания», — сказал 6 апреля на заседании правления краевой ассоциации «Совет муниципальных образований» Олег Кожемяко.

При этом губернатор акцентировал, что неэффективных чиновников, которые на протяжении долгого времени не показывают высоких результатов, следует менять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске в рамках формирования эффективного муниципалитета проводится ряд оптимизационных мероприятий. Экономический эффект уже составил 110 млн рублей.