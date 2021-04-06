Оренбург, , 09:33 — REGNUM В Оренбурге предстоящий паводок не вызывает серьезных опасений. Однако в городе подготовили три пункта временного размещения людей, сообщает пресс-служба мэрии.

На защитной дамбе в посёлке Кушкуль организовано круглосуточное дежурство и отслеживание уровня воды. От этого объекта зависит беспроблемный отток талых масс с территории Оренбурга и невозможность попадания вешних вод с полей в черту города.

«В настоящее время подрядной организацией проведена расчистка канав для того, чтобы вода свободно уходила в поля. В связи с повышением температуры воздуха, основной приток воды, вероятно, ожидается уже к концу недели (11 апреля). Количество воды некритичное, поэтому серьезных опасений нет. Но, так как от природы можно ожидать чего угодно, ситуация находится на постоянном контроле», — сказала заместитель главы города по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева.

В Оренбурге развернуто три пункта временного размещения населения в случае ЧС. В случае неблагоприятного развития событий в муниципалитете готовы дополнительно развернуть 15 пунктов временного размещения.

Согласно прогнозу, вода в реке Урал может подняться до уровня шести метров, что недостаточно даже для выхода воды на пойму. Подъем уровня воды в Сакмаре возможен до 6,5 метра при критической отметке в 8 метров. Начальник управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Оренбурга Марсель Серазетдинов охарактеризовал обстановку как спокойную.

Самое неблагоприятное развитие событий во время паводка в Оренбурге может произойти при подъеме Урала на 9,8 метра, в случае прихода большой воды с Ириклинского водохранилища или же резкого снеготаяния.

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