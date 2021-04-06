Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM С января по февраля 2021 года в Казахстане было продано 14,7 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в отчётный период продажи легковушек на казахстанском рынке выросли на 46% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего в Казахстане продавались машины компаний из Южной Кореи, США, Японии и России. Так, дилеры компании Hyundai за два месяца реализовали 4550 машин. Компания Chevrolet продала 3980 машин, Toyota реализовала 1710 авто, Lada — 1060 машин, KIA — 560 машин.

Наибольшим спросом в Казахстане в январе — феврале пользовалась модель Chevrolet Cobalt (1900 ед.).

Ранее в Кустанайской области Казахстана на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» открыли сборочную линию KIA. Предприятие будет выпускать картеры мостов, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров для нового поколения моделей К5.

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