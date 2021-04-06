Тула, 6 апреля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Тульской области 91 тыс. жителей привита первым компонентом вакцины против коронавируса, 60 тыс. жителей получили второй компонент вакцины. Данные привел на заседании регионального оперштаба 5 апреля заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Около половины всех привившихся — жители региона старше 60 лет. Более 15% всех жителей привиты в Куркинском, Белевском районах и Туле.

В настоящее время на территории региона работают 47 пунктов вакцинации в медучреждениях, 42 выездные прививочные бригады, восемь мобильных комплексов для вакцинации на ФАПах и промышленных предприятиях. Получить прививки можно в ряде торговых центров, а с 5 апреля — в одном из тульских отделений МФЦ.

Мобильные бригады произвели более 300 выездов на предприятия, вакцинированы около девяти тысяч человек. Губернатор Алексей Дюмин также попросил Управление Роспотребнадзора активизировать работу по вакцинации сотрудников Управления МВД.