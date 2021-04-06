Мадрид, , 09:32 — REGNUM Власти автономного сообщества Мадрид интересовались возможностью приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом пишет испанское издание ABC со ссылкой на источники.

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По имеющейся у издания информации, власти региона трижды встречались с посредниками, занимающимися вопросами производства и распространения российского препарата. Одна из таких встреч прошла 11 февраля в штаб-квартире департамента по здравоохранению мадридского региона. На встрече руководство сообщества представляли руководитель департамента Энрике Руис Эскудеро, а также глава инвестиционной бизнес-группы IberAtlantic Педро Моуриньо.

Издание также отмечает, что мадридские власти подтвердили информацию о встречах, которые проводились с целью изучения международного рынка вакцин.

По словам собеседников газеты, представители региона выслушали предложения, выдвинутые посредниками, однако им дали понять, что решение по вакцинам зависит от согласия властей ЕС.

При этом подчёркивается, что автономные сообщества не могут приобретать вакцину самостоятельно — для этого им требуется разрешение со стороны Агентства по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями Испании.