Ярославль, 6 апреля 2021, 09:31 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков поручил разместить на остановках обновлённое расписание движения общественного транспорта. Об этом он заявил на общегородском совещании 6 апреля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле согласована новая схема движения транспорта. На совещании о ней рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.
Впрочем, пока конкурсы на новые маршруты в Яросвле не объявлены. Ожидается, что новые маршруты в городе заработают с июля.
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