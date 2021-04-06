Ярославль, 6 апреля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков поручил разместить на остановках обновлённое расписание движения общественного транспорта. Об этом он заявил на общегородском совещании 6 апреля.

Остановка автобуса в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле согласована новая схема движения транспорта. На совещании о ней рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

«По расписанию те изменения, которые будут проходить на конкретном остановочном пункте, объявления с расписанием у нас необходимо обновить. Остановочных пунктов у нас около тысячи в городе, это огромная работа. Начинайте ее», — сказал мэр Владимир Волков.

Впрочем, пока конкурсы на новые маршруты в Ярославле не объявлены. Ожидается, что новые маршруты в городе заработают с июля.