Москва, , 09:31 — REGNUM Более 1,5 тыс. сайтов фейковых банков выявлено в России за первый квартал текущего года. Это на 20% больше, чем в первом квартале 2020 года, пишет 6 апреля газета «Известия».

По данным компании по кибербезопасности BI. ZONE, за первые три месяца года специалисты обнаружили 1529 мошеннических доменов, на которых были зарегистрированы лжебанки. За весь прошлый год таких сайтов выявили около 6,5 тыс.

По словам директора блока экспертных сервисов BI. ZONE Евгения Волошина, фишинговых сайтов становится больше, потому что такой вид атаки на граждан самый дешёвый и массовый.

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