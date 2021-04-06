Варшава, , 09:31 — REGNUM Депутат польского Сейма от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Пётр Борис на своей странице в Twitter обвинили власть в неправильном проведении вакцинации от COVID-19.

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»Господин премьер-министр (Матеуш Моравецкий), это разве нормально, когда в Жешуве вакцинированы уже около 60% населения, в то время как среднее значение для 20 крупнейших городов Польши составляет всего около 27%? В Катовице привиты около 39%, в Познани — 36%, В Люблине — 34%, во Вроцлаве — 26,88%. И это лидеры среди польских городов!», — отметил он.

Оппозиционный политик также добавил, что ему приходят сообщения от жителей Жешува, которые утверждают о массовой вакцинации в этом городе без регистрации для всех желающих, в том числе и для молодых людей.

Пётр Борис связывает это с тем, что в ближайшее время в Жешуве должны пройти выборы нового мэра, и власть таким образом пытается угодить избирателям, чтобы те выбрали кандидата от правящей партии.

«Я всё понимаю, но использовать вакцинацию для политических целей — это верх цинизма», — заключил оппозиционный политик в своем сообщении.