Москва, , 09:33 — REGNUM Российская сторона предупредила США о последствиях провокационных действий украинских властей в восточной части данной страны. Об этом 6 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», — приводит его слова ТАСС.

Также Рябков уточнил, что представители России и США провели обсуждение сложившейся в Донбассе ситуации.

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», — добавил замглавы российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что политика сегрегации, которую проводят страны Прибалтики и Украина, игнорируется европейскими государствами.