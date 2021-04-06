Александр Белов, 6 апреля 2021, 11:22 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена изо всех сил пытается заверить власти Украины в том, что Вашингтон и НАТО поддерживают Киев в его все более острой конфронтации как с «сепаратистами», которых поддерживает Москва, так и с самой Россией, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 5 апреля в The National Interest.

Джо Байден
Джо Байден
Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в своем пресс-релизе от 2 апреля Белый дом указывал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму». Такую же точку зрения высказали и другие высокопоставленные должностные лица администрации, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

Подобная конфронтационная позиция уже сама по себе вызывает беспокойство. Подобная конфронтационная позиция уже сама по себе вызывает беспокойство: эта риторика слышна на фоне новых вооруженных столкновений между украинскими военными и «сепаратистскими» силами. Если до недавнего времени соглашение о прекращении огня, заключенное в 2020 году, в целом выполнялось, то сейчас наблюдается резкое нарастание напряженности. В ответ на возобновление боевых действий Россия перебросила дополнительные силы к своей границе с Украиной. Министр иностранных дел Сергей Лавров также предупредил, что если Киев возобновит войну в Донбассе, этот шаг приведет к разрушению Украины.

Украинские миномётчики
Украинские миномётчики
Mil.gov.ua

Позиции ужесточаются и по другим направлениям. Правительство Украины объявило, что летом этого года, вероятно, состоятся совместные военные учения вооруженных сил Украины и НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что любое размещение войск НАТО на Украине вынудит Россию принять «дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности».

Администрация Байдена сильно рискует повторить катастрофическую политику Джорджа Буша — младшего, из-за которой президент Грузии Михаил Саакашвили поверил в то, что его страна является ценным союзником США и что Соединенные Штаты и НАТО придут на помощь Грузии, если она окажется втянутой в вооруженный конфликт с Россией. У Саакашвили были все основания считать, что он пользуется неизменной поддержкой Вашингтона. Администрация Буша предоставила Тбилиси вооружение на миллионы долларов и даже обучила грузинские войска.

Буш и другие официальные лица неистово восхваляли Саакашвили и демократическую революцию в Грузии. В своей речи в Тбилиси в мае 2005 года Буш назвал Грузию «маяком свободы» и похвалил самозваных демократов этой страны за создание шаблона для других «цветных революций». Поэтому он считал, что страна заслуживает особого признания.

«Ваше мужество вдохновляет демократических реформаторов и посылает сигнал, который отзывается эхом во всем мире: свобода будет будущим каждой нации и каждого народа на Земле». Он добавил (ошибочно), что Грузия сама «строит демократическое общество, в котором уважаются права меньшинств; где процветает свободная пресса; где приветствуется энергичная оппозиция и где единство достигается путем мира».
Уничтоженный грузинский Т-72 в Цхинвале
Уничтоженный грузинский Т-72 в Цхинвале
ИА ОСинформ

Кроме того, Буш также подтолкнул союзников по НАТО к тому, чтобы дать членство Грузии — и Украине — в Североатлантическом альянсе. Несмотря на то, что этот процесс застопорился из-за оппозиции Франции и Германии, Саакашвили, очевидно, посчитал, что НАТО будет противостоять России военным путем в любом столкновении между Москвой и Тбилиси.

В августе 2008 года он начал военную кампанию для восстановления контроля над Южной Осетией — «сепаратистским» регионом, который находился под защитой российских миротворческих сил с начала 1990-х годов. К сожалению, в наступлении Саакашвили пострадали и российские миротворцы. Москва ответила полномасштабным контрнаступлением, в результате которого вскоре были заняты несколько грузинских городов, а российские войска вышли на окраины столицы страны.

Любые надежды Тбилиси на то, что громкие похвалы Вашингтона в адрес «друга-демократа» выльются в участие США в войне, быстро оказались необоснованными. Когда Буш позвонил Саакашвили после начала российского наступления, президент Грузии призвал его не отказываться от демократии. Президент-республиканец заверил его в приверженности Вашингтона территориальной целостности Грузии, но убедительно отказался от обещания военной поддержки.

Несмотря на все предыдущие выражения поддержки, Соединенные Штаты и их европейские союзники не желали рисковать опасной и непредсказуемой конфронтацией с ядерной державой из-за неясного территориального спора. Войска США и НАТО остались в своих казармах, а Саакашвили был вынужден принять унизительное мирное соглашение, по которому Южная Осетия и еще один «сепаратистский» регион оставались под надежным контролем России.

Параллели между чрезмерным поощрением Вашингтоном Украины и ошибкой Буша в отношении Грузии носят мрачный и тревожный характер. Российские власти на протяжении многих лет неоднократно предупреждали Запад о том, что попытка сделать Украину военным клиентом НАТО неприемлема для России с точки зрения безопасности. «Аннексия» Крыма Кремлем в 2014 году, осуществленная в ответ на кампанию США и Европейского союза по оказанию помощи демонстрантам в свержении избранного «пророссийского» правительства Украины и замене его прозападным режимом, должна была стать крайне четким сигналом об этом.

Майдан. Киев. 2014
Майдан. Киев. 2014
Mstyslav Chernov

Тем не менее администрация Байдена, похоже, намерена допустить такую же ошибку. В настоящее время этот подход чреват двумя неблагоприятными исходами. Один из них плохой, другой — ужасный.

Наиболее вероятным сценарием развития событий является повторение эпизода с Грузией. В таком случае страна, которую Вашингтон поощрял занять конфронтационную позицию против России, пойдет на определенные решительные шаги, безосновательно предполагая, что США ее поддержат. В результате же это государство ждет решительное военное поражение и унижение. В свою очередь лидеры США, несмотря на свою риторику, благоразумно воздержатся от участия в войне. Однако и для США такой сценарий сопряжен с проблемами: он бы показал безответственность Вашингтона.

Однако альтернатива этому еще хуже. Существует риск, что администрация Байдена придет к выводу, что она должна соблюдать неявные обязательства по обеспечению безопасности Украины, и, по сути, ответит военным образом на вспышку боевых действий между российскими и украинскими силами. Это было бы крайним безумием, поскольку это могло бы привести к ядерной войне, но, учитывая высокий уровень враждебности к Москве, очевидный со стороны администрации и большей части политической элиты Вашингтона, эту возможность исключать нельзя.

Администрации Байдена необходимо срочно переосмыслить свою политику в отношении Украины. Вашингтон дает Киеву обещание безопасности, выполнения которого не хотел бы ни один здравомыслящий гражданин США.