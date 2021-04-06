Волгоград, 6 апреля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. По подозрению в сбыте поддельных денег задержаны две жительницы Волгоградской области. Мать и дочь расплатились на рынках 12 фальшивыми пятитысячными купюрами, и собирались реализовать ещё 35 банкнот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

34.мвд.рф Изъятые фальшивые купюры

По версии оперативников, 46-летняя жительница Алексеевского района получила в Волгограде посылки с поддельными деньгами. С этого момента все её передвижения фиксировались полицейскими. Женщина отправилась в Камышинский район к своей 65-летней матери, где они вместе пять раз расплатились фальшивыми банкнотами на местном рынке. Затем злоумышленницы приехали в Волгоград и на трёх рынках сбыли ещё семь купюр.

Женщин задержали возле рынка в Дзержинском районе Волгограда. В их автомобиле обнаружены ещё 35 поддельных пятитысячных банкнот, а также деньги, полученные в качестве сдачи от покупок. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.