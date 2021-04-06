Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Двое уроженцев Дагестана вступили в вооруженный конфликт из-за девушки в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Для одного из них это закончилось огнестрельными ранениями, для другого — уголовным делом о хулиганстве с применением оружия.

Как рассказали 6 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ночь на 3 апреля у кафе на улице Летчика Пилютова произошла потасовка, а затем была слышна стрельба. Прибывшие полицейские обнаружили 33-летнего уроженца Дагестана с ранениями, полученными из травматического пистолета.

На место происшествия прибыли медики, они оказали помощь раненому, после чего мужчина попытался уйти, но был остановлен полицейскими. Впрочем, говорить с ними о конфликте он отказался.

«Как удалось выяснить сотрудникам полиции, ранения потерпевший получил в результате конфликта, возникшего из-за девушки. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), — отметили в пресс-службе Главка.

Усилиями полицейских 5 апреля по подозрению в этом преступлении был задержан 29-летний уроженец Дагестана, ранее судимый за грабеж. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ — до избрания судом меры пресечения.