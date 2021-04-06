Астрахань, , 09:29 — REGNUM В Астраханской области возросла опасность природных пожаров. Одной из причин тому стал катастрофически низкий уровень Каспийского моря. Об этом заявил директор Астраханского биосферного заповедника Николай Цымлянский.

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«В последние годы ситуация усложняется, потому что Каспий мелеет. Участки дельты Волги, которые затапливались, теперь остаются сухими», — пояснил он.

Так, при более высоком уровне моря тростник рос в воде, а сейчас он растет на сухом грунте, где горит «намного лучше». Цымлянский отметил, что уровень Каспия в настоящее время достиг уровня 1976−1979 годов, пиковый уровень воды отмечался в 1995—1996 годах, а сейчас наблюдается обмеление.

По его словам, из-за катастрофически низкого уровня воды в Каспии в текущем году и «пожароопасность катастрофическая». В настоящее время пожары вспыхивают на границе заповедника.

«Несколько десятков уже остановили. Горит тростник, который сам не потухнет, поэтому его надо обязательно тушить», — цитирует газета «Волга» директора заповедника.

По сравнению с 2020 году в этом году выгорело на 30−40% больше дельты. По прогнозам, ситуация изменится ориентировочно 1−5 мая, когда начнётся половодье.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области в последнее время отмечено увеличение количества термических точек в дельтовой части, в том числе и в заповеднике. Всего с начала 2021 года в регионе зарегистрировано 358 подтверждённых термических аномалий на площади 12,4 га. Причина возгораний — поджоги и неосторожное обращение с огнём.