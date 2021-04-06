Челябинск, , 09:29 — REGNUM В Челябинске бизнесмен из Киргизии осуждён за дачу взятки сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Приговор, который вынес Курчатовский райсуд, уже вступил в силу. Гражданина признали виновным в попытке подкупить таможенника с целью вернуть изъятый у него товар — более 70 тыс. пар немаркированной и контрафактной обуви. Груз, который перевозило несколько транспортных средств, был задержан летом 2020 года в Троицком районе.

Взяткодатель был задержан при передаче денег. Суд обязал его уплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.