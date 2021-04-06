Джакарта, , 09:27 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили жителей Бали о воздействии тропического циклона, который произошел в регионе Восточная Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

«С тропическим циклоном Сероя Бали подвергнется воздействию сильных ветров, высоких волн и проливного дождя», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Жителей острова Бали призвали сохранять бдительность и осторожность из-за стихийных бедствий, которые могут возникнуть в результате экстремальных погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии заявил, что глава государства немедленно отправится с визитом в провинцию Восточная Нуса-Тенггара, где более ста человек погибли из-за наводнения и оползней.

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