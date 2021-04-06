Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего директора МУП «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, его обвиняют в халатности при строительстве многоквартирного жилого дома для сирот.

По данным следствия, с октября 2019 года по январь 2020-го он допустил нарушения укладки бетона при монтаже железобетонной плиты перекрытия первого этажа дома в Горно-Алтайске. Как отмечается, это произошло из-за недобросовестного отношения к службе экс-чиновника. В результате плита оказалась неспособной воспринимать действующие нагрузки, что повлияло на безопасность здания в целом.

В апреле 2020 года предприятию пришлось заключать дополнительное соглашение по разбору и демонтажу некоторых элементов конструкции на 2,3 млн рублей. Именно на эту сумму был оценён нанесённый МУП материальный ущерб.

«Несмотря на то, что обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния не признал, собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в управлении.

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