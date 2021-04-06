Ташкент, , 09:26 — REGNUM Кредитный договор на поставку десяти составов метрополитена подписали российская корпорация «ВЭБ.РФ» и унитарное предприятие «Ташкентский метрополитен», сообщает 6 апреля агентство Kun.uz.

Документ подписан в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Ташкенте. Объем кредитования составит 30,4 млн евро сроком на 12 лет. Подвижной состав для метрополитена планируется выпустить на предприятии «Метровагонмаш».

В рамках отдельного кредитного договора Росэксимбанк профинансирует покупку запасных частей для вагонов метро. Десять поездов будут поставляться в составе четырех вагонов.

Напомним, 18 марта руководство компании «Узбекистанские железные дороги» попросило российский «Трансмашхолдинг» ускорить поставки вагонов для Ташкентского метрополитена.

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