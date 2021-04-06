Сеул, , 09:28 — REGNUM В феврале 2021 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн-шоппинг, увеличился в годовом исчислении на 15,2%, до 13,7 трлн вон (~$12,2 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

По сравнению с январём текущего года показатель, напротив, сократился на 8,7%.

Объём транзакций в сфере общественного питания увеличился на 64,6%, в сфере культурного досуга — на 16,9%. Расходы на продукты питания и напитки также увеличились на 29,1%. Однако объём транзакций в сфере туризма и транспорта сократился на 18,6%

Объём средств, потраченных на онлайн-шоппинг с помощью мобильных гаджетов, вырос на 20,2%, до 9,7 трлн вон (~$8 млрд). 70,7% транзакций пришлись на мобильные устройства.