Владикавказ, , 09:24 — REGNUM В Северной Осетии произошло ДТП, в результате которого пострадала 70-летняя пенсионерка. Автомашина «Лада Гранта», которым она управляла, упал в реку Терек с Чугунного моста в городе Владикавказе. Женщина жива и госпитализирована, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 5 апреля в 19:25. Двигаясь по улице Штыба в сторону улицы Коцоева, водитель не справилась с управлением, машина упала с моста в реку. Спасателям удалось вызволить пострадавшую из автомобиля и передать врачам.

Как уточнили в медучреждении, женщина жива и находится в сознании. У нее закрытая черепно-мозговая травма и несколько переломов.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту падения машины с моста. По одной из версий, автомобиль пострадавшей подрезала другая машина, из-за чего произошло ДТП.