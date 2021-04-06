Москва, , 09:23 — REGNUM Москвичам старше 60 лет рассказывают о пользе вакцинации участники поквартирного обхода, сообщил 6 апреля глава департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

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По его словам, социальные помощники начали поквартирный обход 24 марта.

«Они рассказывают им о преимуществах российской вакцины «Спутник V», раздают информационные буклеты с подробными сведениями и, при желании жителя, помогают записаться в поликлинику для прививки. За две недели ударной работы удалось проинформировать полмиллиона москвичей старшего возраста», — сказал он.

Информированием москвичей занимаются социальные работники и сотрудники отделов «Московского долголетия». Они используют бейджи, на которых указано имя, название центра соцобслуживания и стоит подпись начальника окружного управления социальной защиты населения.

В департаменте труда и социальной защиты населения уточнили, что вакцинация является бесплатной, а для записи на неё сотрудники могут спросить только дату рождения и номер полиса ОМС.