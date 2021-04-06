Вашингтон, 6 апреля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Решение разобрать на запчасти самолеты, ранее используемые для наблюдательных полетов над Россией по условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), приняло руководство ВВС США. Об этом 6 апреля сообщает газета The Wall Street Journal.

U.S. Air Force Американский самолёт OС-135, использующийся при контроле Открытого неба

Как пишет издание, в связи с этим «возникают вопросы относительно планов президента (США Джо) Байдена по возвращению» американской стороны в данный договор, решение о выходе из которого приняла администрация его предшественника — Дональда Трампа.

При этом представитель ВВС США отметила, что необходимости в содержании двух самолетов OC-135B больше нет и они в течение нескольких месяцев будут отправлены на авиабазу в штате Аризона, на которой находится свалка авиационной техники.

Также член Палаты представителей Конгресса США, представитель Республиканской партии от штата Небраска Дон Бэкон рассказал, что обслуживание данных самолетов обходится чересчур дорого.

«После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом», — сказал он.

Вместе с тем в материале газеты приводятся слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома по поводу возможного возвращения в ДОН Вашингтона.

«Мы примем решение в нужное время, оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники», — пояснил представитель.

Отметим, с 22 ноября 2020 года США официально вышли из Договора по открытому небу и с того момента самолёты ВВС страны не могут больше проводить облёты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью и собирать данные о военных объектах стран — участниц договора.