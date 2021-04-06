Манагуа , , 09:22 — REGNUM Минздрав Никарагуа продвигает одновременную вакцинацию от полиомиелита и COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на вице-президента страны Росарио Мурильо.

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По её словам, с 6 по 30 апреля будет продолжено введение первой дозы индийской вакцины Covishield примерно 167 500 гражданам страны.

Параллельно с 6 по 25 апреля медики будут прививать от полиомиелита детей до пяти лет и пожилых лиц старше 50 лет.