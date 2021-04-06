Калуга, , 10:36 — REGNUM В исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Калужской области с участием помощника начальника управления по работе с верующими Сергея Мишукова началась «Неделя молитвы». Она приурочена к 4-й седмице Великого поста. Об этом 6 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пенитенциарного учреждения.

Во всех храмах и молельных комнатах исправительных колоний будут совершены особые молитвы и проповеди, священнослужители Калужской епархии совершат богослужения и проведут беседы с осужденными и сотрудниками ведомства на религиозные темы.

В пяти исправительных учреждениях действуют православные храмы. По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях УФСИН России по Калужской области содержались 4252 человека.

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