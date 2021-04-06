Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM В феврале 2021 года смертность от новой коронавирусной инфекции в Свердловской области упала почти вдвое, по сравнению с февралём 2020 года. Об этом сообщает Росстат.

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Статистическое ведомство установило, что в феврале 2021 года от COVID-19 в регионе скончались 720 человек. Для сравнения, в феврале 2020 года в области регистрировали 1364 случая смерти из-за новой коронавирусной инфекции.

В Челябинской области за февраль 2021 года зафиксировано 289 случаев смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 83 тыс. случаев заражения коронавирусом.