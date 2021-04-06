Анадырь, , 09:23 — REGNUM На Чукотке полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 4,5 тыс. человек.

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Первым компонентом препарата «Спутник V» привились 7243 человека, вторым компонентом — 4508 человек. Всего в планах иммунизации охватить прививками 22 600 жителей Чукотки.

«Маломобильные граждане Анадыря, у которых было желание привиться, практически все получили вакцину. Сейчас делаем упор на старшее поколение, помогать при этом будет соцслужба», — рассказала ИА «Чукотка» начальник окружного департамента здравоохранения Надежда Ищенко.

Ежедневно в медучреждениях округа прививают по 120−150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из числа вакцинированных старше 60 лет первую прививку получили 14 784 человека, вторую ждут — 11 928 пожилых жителей Якутии.