Донецк, , 09:23 — REGNUM В Калининском районе Донецка сработало взрывное устройство. Об этом написал глава администрации города Алексей Кулемзин 6 апреля в своём телеграм-канале.

По его словам, в подъезде жилого дома мужчина обнаружил пакет, в котором находилось взрывное устройство. При взрыве он получил ранения и был госпитализирован.

«При обнаружении неизвестных предметов, немедленно сообщайте в правоохранительные органы либо в службы безопасности!» — призвал донецкий градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев не стягивает в Донбасс дополнительные силы.

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