Воронеж, , 09:18 — REGNUM В Воронежской области 16-летний подросток пожаловался на побои в отделе полиции. Родные подростка обратились в следственные органы.

Мальчик, проживающий в посёлке Давыдовка Лискинского района, сообщил близким, что сотрудник полиции из-за отказа подписать объяснения, которые подросток давал по поводу кражи в доме в соседнем селе, якобы ударил того кулаком по лицу и головой об стол. У мальчика разбита губа и повреждён язык, сообщили «Вести-Воронеж».

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что данная информация будет проверена тщательным образом.

«В случае установления вины сотрудников, полиция примет все необходимые меры, вплоть до увольнения их из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — уточнила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.