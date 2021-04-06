Москва, , 09:17 — REGNUM В Москве для помощи руководителям промышленных предприятий создан чат-бот @PromMos_Robot, который работает в мессенджере «Телеграм», сообщается на портале мэра столицы.

С помощью чат-бота московские промышленники могут оперативно получить консультации о субсидиях и других мерах поддержки, а также подобрать площадку для размещения предприятия.

Сервис создан Агентством промышленного развития Москвы. Промышленники могут напрямую общаться со специалистами агентства в чат-боте, если у них появляются дополнительные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства Москвы по итогам 2020 года составил 105,1%.

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