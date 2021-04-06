Уфа, , 09:18 — REGNUM Замначальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Алексей Дербеко назначен на должность заместителя главы администрации Уфы по связям с общественностью. Об этом 6 апреля сообщил глава городской администрации Сергей Греков на оперативном совещании в мэрии.

Сообщается, что Дербеко будет курировать информационно-аналитическое управление, коммуникации с гражданами, а также деятельность системы «Инцидент-менеджмент».

Дербеко является уроженцем Уфы. Стал выпускником Всероссийского заочного финансово-экономический института. С 2019 года по настоящее время работал в должности заместителя начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров будет сам курировать работу госкомитета региона по предпринимательству.