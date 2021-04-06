Оренбург, , 09:17 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2021 года в результате проверок из оборота изъято более 13 700 литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проверено в общей сложности свыше 3,3 тыс. торговых объектов, выявлено 751 нарушение, сообщает региональный минсельхоз.

С 29 марта по 2 апреля проверке подвергли 255 торговых точек на территории 42 муниципальных образований. Из незаконного оборота изъято более 150 литров алкоголя.

За четыре дня выявлено 66 нарушений. По ним полиция возбудила административные дела.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге вынесен приговор группе бутлегеров