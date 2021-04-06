Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются в екатеринбургских торговых центрах «Мега» и «Дирижабль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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В «Дирижабле» первый компонент будут ставить 6 и 8 апреля 2021 года с 11:00 до 14:00 (местное время), второй — 27 и 29 апреля с 11:00 до 14:00. В «Меге» первый этап вакцинации пройдёт 8 и 12 апреля с 10:00 до 17:00, второй — 29 апреля и 4 мая с 10:00 до 17:00.

Предыдущий опыт выездных акций был признан успешным, поэтому такую практику будут применять и дальше, уточнил главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области полностью привились от коронавируса более 168 тыс. человек.

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