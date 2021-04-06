Магас, , 09:14 — REGNUM Власти Ингушетии в 2021 году запланировали охватить организованным летним отдыхом 4451 ребенка. На эти цели из бюджета региона будет выделено 44,1 млн рублей, сообщили 6 апреля в пресс-службе правительства республики.

Старт оздоровительной кампании будет дан 5 июня, сообщил министр труда и занятости Хаджибекир Муталиев. Детей примут на отдых четыре стационарных лагеря и летние пришкольные лагеря.

«На проведение оздоровительных мероприятий для детей и подростков в текущем году предусмотрены средства в размере 44,1 млн рублей, софинансирование из федерального бюджета не предполагается», — сообщил министр.

По его словам, продолжительность каждой лагерной смены составит 21 день. Все стационарные лагеря будут укомплектованы медицинскими работниками, планируется также направить 11,5 млн рублей на обеспечение антитеррористической защищенности и обновление материально-технической базы мест отдыха.