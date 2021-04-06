Ульяновск, , 09:13 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась, но при этом остаётся выше недельного эпидемического порога. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с 29 марта по 4 апреля ОРВИ заболел 8501 житель региона. Это на 16,45% меньше, чем было неделей ранее (с 22 по 28 марта).

В Ульяновской области по-прежнему превышен недельный эпидемический порог по совокупному населению, за последнюю неделю — на 21%. В том числе на 12,1% эпидпорог превышен в возрастной группе от семи до 14 лет, на 45% — в группе несовершеннолетних от 15 лет и старше.

В управлении отмечают, что случаи гриппа на территории Ульяновской области в течение текущего эпидемиологического сезона не регистрировались.

Отметим, что в Ульяновской области продолжается работа по организации кабинетов медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. В соответствии с измененным порядком появились новые специалисты: врач физической и реабилитационной медицины, физический терапевт, эрготерапевт, медицинский логопед, медсестра по реабилитации.