Варшава, , 09:12 — REGNUM 5 апреля в Польше скончался известный эстрадный певец Кшиштоф Кравчик. Ему было 74 года. Об этом сообщила супруга исполнителя и музыканта Эва Кравчик на своей странице в соцсети Facebook.

23 марта Кравчик был госпитализирован в связи с тяжелым течением болезни COVID-19. Однако вскоре ему стало лучше, и 4 апреля артист был выписан и вернулся домой. Но внезапно его состояние ухудшилось. Несмотря на усилия прибывших медиков, Кшиштоф Кравчик скончался.

Кравчик начал свою музыкальную карьеру в 1963 году, когда он с друзьями основал музыкальную группу Trubadurzy (Трубадуры), которая впоследствии стала в Польше очень популярной. Позже он продолжил свою сольную карьеру.

Исполнитель создал немало шлягеров. За свою музыкальную карьеру он записал десятки альбомов с разной музыкой — от поп-музыки, ритм-энд-блюза, соула, джаза, рок-н-ролла, кантри, танго, колядок и религиозных песен до танцевальной музыки, фолка, регги и романсов. В 1980-х годах с концертными турами объездил США и страны Западной Европы.

В последние годы он продолжал писать песни и участвовал в многочисленных телепрограммах на польском телевидении.