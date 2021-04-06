Анадырь, , 09:20 — REGNUM На Чукотке за сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом, один пациент скончался. Накануне эти показатели были нулевыми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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С начала пандемии в округе зарегистрировано 736 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 709 (+14 за сутки), скончались шесть человек.

Проведено более 63 600 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Хабаровском крае скончались ещё два пациента с коронавирусом, всего жертвами COVID-19 стали уже 356 человек.