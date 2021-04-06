Архангельск, , 09:10 — REGNUM Архангельские следователи возбудили уголовное дело в отношении мастера северодвинской управляющей компании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, некачественная уборка крыш от снега едва не привела к трагедии.

Напомним, 1 марта 2021 года утром в непосредственной близости от ребенка с крыши дома упал снег и наледь. Кадры ЧП зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля.

Следствием установлено, что мастер ООО «Горизонт» не организовала и не проконтролировала надлежащим образом проведение необходимого комплекса мероприятий по своевременной проверке и очистке кровли указанного дома от накопления снега и наледи, что создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном, активно способствовала органу следствия в установлении обстоятельств произошедшего и принесла извинения потерпевшей и ее законному представителю. Женщине грозит штраф до 300 тысяч рублей.