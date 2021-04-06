Гонолулу, США, , 09:18 — REGNUM Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордной отметки 421 часть на миллион. Этот показатель зафиксировала атмосферная обсерватория на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что никогда ранее показатель не превышал 420 частей на миллион. Отметка в 421,21 части на миллион зафиксирована днём 3 апреля.

Зафиксированный рекорд — это единичное измерение. В это время года показатели концентрации диоксида углерода близки к пиковым. Вместе с тем в последние два месяца обсерватория постоянно фиксирует пиковые значения — более 417 частей на миллион.

До начала индустриальной эпохи концентрация диоксида углерода не превышала 280 частей на миллион. В плиоцене, когда на планете было теплее, а уровень моря выше, показатель достигал 415 частей на миллион. В 2016 году он превысил 403 части на миллион, в 2019 году — 415 частей на миллион.