Киев, , 09:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил ситуацию в Донбассе. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Уточняется, что Зеленский провел разговор с главой британского правительства, находясь с официальным визитом в Катаре.

«Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытках России сорвать реализацию минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также стороны обсудили вопросы развития украинского военно-морского флота и скоординировали действия для реализации евроатлантического курса Киева.

Как сообщалось, 5 апреля вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинская делегация в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не поедет в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии».

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.