Киев, , 09:14 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 13 276 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 6 апреля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 2545 человек, 430 пациентов скончались от последствий COVID-19.

Наибольшее число носителей коронавируса за сутки выявлено в Одесской области и Киеве — 1436 и 1432 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 769 164 случая заражения коронавирусом, а также более 35 тыс. смертей, связанных с последствиями заболевания COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 10 179 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались 254 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможность введения комендантского часа в городе.

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