Рыбинск, Ярославская область, 6 апреля 2021, 09:09 — REGNUM В Казанском микрорайоне Рыбинска в ходе работ по берегоукреплению были восстановлены лестницы, построенные в XIX веке. Об этом, со ссылкой на администрацию Рыбинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Укреплять участок берега Волги от улицы Средней Казанской до устья реки Черёмухи начали ещё в 2019 году. Тогда власти прислушались к мнению горожан, которые просили сохранить исторический вид Стрелки.
Продолжение работ по благоустройству берега будет зависеть от финансирования.
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