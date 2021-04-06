Рыбинск, Ярославская область, , 09:09 — REGNUM В Казанском микрорайоне Рыбинска в ходе работ по берегоукреплению были восстановлены лестницы, построенные в XIX веке. Об этом, со ссылкой на администрацию Рыбинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лестница в Рыбинске Rybinsk.ru

Укреплять участок берега Волги от улицы Средней Казанской до устья реки Черёмухи начали ещё в 2019 году. Тогда власти прислушались к мнению горожан, которые просили сохранить исторический вид Стрелки.

«Лестниц фактически не было, часть была повреждена, часть отсутствовала. Подрядчик сделал максимум из возможного. Спасибо, что услышали, изменили план и вернули старинные ступени, — прокомментировал член всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор Николай Лосев.

Продолжение работ по благоустройству берега будет зависеть от финансирования.

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