Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Американская сторона допускает возможность модернизации Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, которое США и СССР заключили в 1972 году. Об этом начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил 5 апреля в ходе интернет-брифинга.

Журналисты спросили адмирала, готовы ли США поддержать усовершенствование соглашения INCSEA (Incidents at Sea Agreement). Гилдей ответил, что всегда думает об улучшении работы, и, если российская сторона придерживается такой же точки зрения, то он открыт для обсуждений.

Гилдей подтвердил, что в 2021 году пройдут очередные консультации, на которых Россия и США рассмотрят выполнение соглашения. Вероятно, перспектива модернизации соглашения будет включена в повестку мероприятия.

Адмирал высказался в пользу транспарентности и открытости ради безопасности на море. Следует избегать любого рода инцидентов, которые могут повредить морякам из обеих стран, сказал он.

О готовности Москвы работать над модернизацией соглашения 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в прибрежных водах заявлял в декабре 2020 года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.