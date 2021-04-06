Барнаул, , 09:03 — REGNUM Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 6 апреля известил об отказе от памятной медали профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Об этом информирует телеграм-канал краевого правительства.

Уточняется, что соответствующий официальный отказ уже направлен в Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения. По словам чиновника, о том, что его собираются наградить было известно ещё 17 марта. Но инициаторы награждения не соблюли существующий порядок награждения лиц, замещающих государственные должности региона, не поинтересовались мнением губернатора региона и членов правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что главу министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова и еще нескольких известных персон наградили медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» 2 апреля 2021 года известил сайт регионального парламента.

Широкий общественный резонанс и мощнейший негативный информационный фон данное событие получило, в частности потому, в октябре 2021 года в Барнауле обстановка со смертностью от коронавируса так накалилась, что в подвале кованного госпиталя скопились десятки трупов, пришлось задействовать мобильный морг.

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В январе 2021 года Алтайский край вновь стал антилидером по естественной убыли населения в Сибири. А сам министр Попов ранее связывал рекордно высокую смертность в регионе исключительно с пандемией коронавируса.

Между тем, из числа профессиональных медиков медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» поощрили лишь анестезиолога-реаниматолога Мамонтовской ЦРБ Егора Ивлева и фельдшера скорой помощи из Рубцовска Виктора Роева.

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«Интересный подход… врачи «красной зоны» отстаивают свои права и заслуженные выплаты через СМИ и суд, а медалЯ вешают чинушам», — пишет участник группы «Инцидент Барнаул» Евгений Алексюк.

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