Ташкент, , 09:02 — REGNUM Российская компания «Группа ГАЗ» передала Узбекистану 16 внедорожных автомобилей скорой помощи «Соболь» и четыре медицинских комплекса «Газель NEXT», сообщает 6 апреля издание «Подробно.uz».

Церемония передачи автомобилей состоялась в рамках промышленной выставки ИННОПРОМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что автомобильная промышленность остается основным направлением сотрудничества между российским регионом и Узбекистаном.

Отметим, «Группа ГАЗ» представила свою продукцию на международной выставке ИННОПРОМ в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Нижегородской областью составил $207 млн, что вдвое больше, чем годом ранее.

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