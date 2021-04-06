Владикавказ, 6 апреля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Чиновника в Северной Осетии подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло за собой крупный материальный ущерб для бюджета республики. Ведущий специалист управления капитального строительства подписал документы о выполнении работ по строительству тренировочного центра по спортивной борьбе в городе Владикавказе, хотя по факту работы были выполнены не полностью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В акты приемки подрядчик ООО «Вектор» включил заведомо ложные сведения о завышении объема работ. Стоимость всего контракта, заключенного с госучреждением «Управление капитального строительства РСО-Алания», составляла 150 млн рублей. Сумма, которую похитил подрядчик, составила 9,2 млн рублей.

В настоящее время по данному факту в отношении 26-летнего ведущего специалиста учреждения возбуждено уголовное дело. Ему придется ответить за свои неправомерные действия, которые позволили похитить государственные деньги в крупном размере.

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