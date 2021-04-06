Ереван, , 09:04 — REGNUM Военные действия в Нагорном Карабахе можно было прекратить с «совершенно другим раскладом», однако власти Армении не стали брать такую ответственность на себя. Такое мнение 6 апреля высказал бывший президент республики Роберт Кочарян в эфире «Первого канала».

«То есть была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом, и армянская сторона, армянский премьер (Никол Пашинян) не взяли на себя ответственность принять такое решение. Как он (глава правительства страны — ред.) объяснил, народ его бы не понял и обвинили бы его в предательстве», — сказал он.

Также Кочарян добавил, что в результате этого, по его мнению, Нагорный Карабах потерял в десятки раз больше убитыми и ранеными, чем было по состоянию на 19 октября.

«То есть такова степень ответственности лица, которое должно было и обязано было принять это решение. Была позиция генштаба, что мы войну проигрываем, был письменный рапорт генштаба. Все понимали, что происходит. Властям было легче сдать абсолютно все и сказать, «ну что поделаешь, мы проиграли», чем принять тяжелое и ответственное решение по ходу войны, которое было несопоставимо лучше, чем то, что по факту мы получили», — отметил экс-президент республики.

При этом он подчеркнул, что за все произошедшее несет персональную ответственность премьер-министр Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно, что российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян 7 апреля обсудят в Москве развитие стратегического партнерства двух стран.