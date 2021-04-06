Мурманск, , 09:00 — REGNUM В Мурманской области на оздоровительную кампанию школьников выделили 244,5 тысячи рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, этих средств хватит на покупку путевок для 4750 обучающихся, в том числе детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мурманские школьники проведут каникулы в Краснодарском крае и в Крыму. Кроме того, отдых будет организован и в Мурманской области — в регионе откроют 73 лагеря. «Для детей, профессионально занимающихся спортом и художественным творчеством, будут организованы профильные смены», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на работу лагерей, введенные из-за пандемии коронавируса, были сняты в Мурманской области 5 марта.