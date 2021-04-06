Кемерово, , 08:59 — REGNUM Жители Кемеровской области продолжают жаловаться на плохую уборку снега во дворах. За неделю с 26 марта по 2 апреля поступило 159 обращений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Наибольшее количество нарушений инспекторы выявили в Новокузнецком и Яйском округах, в Мысках, Междуреченске, Кемерове и Полысаеве. Главам этих территорий совместно с управляющими компаниями поручаю незамедлительно устранить нарушения и доложить о проделанной работе», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Он также рекомендовал жителям не ходить вдоль фасадов домов, обращать внимание на состояние зданий и дворов. По его словам, территории, где есть угроза падения сосулек, должны быть огорожены лентами.

Как отмечается, за неделю сотрудники Госжилинспекции региона проверили почти 2 тыс. многоквартирных домов и выявили 252 нарушения. 57 из них касались ненадлежащего содержания придомовых территорий. Было очищено от снега 9,5 тыс. дворовых территорий и 2357 крыш, вывезено 44,8 тыс. кубометров снега.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе из-за таяния снега рушатся кровли и стены жилых домов