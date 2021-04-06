Саратов, , 09:23 — REGNUM В Саратове 6 апреля с 9:10 (местное время) отключили отопление в домах по улице Ипподромная, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, центральное отопление отключили жителям домов по улице Ипподромная Ленинского района. Всего в зоне находится 23 жилых дома разной этажности. Работы осуществляют сотрудники ПАО «Т Плюс». Возобновить теплоснабжение организация планирует к 17:00 (местное время).

Синоптики на 6 апреля прогнозировали в городе и по области сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Жителей региона предупреждали об усилении северо-восточного ветра порывами до 20 м/с. Возможна метель с ухудшением видимости 500 метров и менее. Температура воздуха во вторник днем составит около +4 градусов, ночью — минус 1.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Саратове во время работ, проводимых на теплосетях, произошла авария. Тогда без отопления остались 29 домов в Ленинском районе города.

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